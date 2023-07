Participante do BBB 23 quer uma vaga em 'A Fazenda': "Oportunidade"

Od Observatório dos Famosos

Cezar Black, participante do Big Brother Brasil 23, avaliou a possibilidade de participar de outro reality show e torce para uma oportunidade em A Fazenda, o concorrente do qual ficou confinado.

Segundo o enfermeiro, por sua eliminação precoce, não teve tempo de mostrar tudo o que pretendia e vê outro confinamento como uma oportunidade de tentar fazer diferente e quem sabe, levar o prêmio para casa.

"Quando eu saí da casa, eu não pensava em voltar para um reality. Hoje, com a poeira baixa, vejo que dava para eu fazer muitas coisas diferentes. Então um novo reality seria uma nova oportunidade de tentar mostrar ao Brasil a minha essência, corrigir meus erros e tentar sair de lá campeão. Ainda me dói um pouquinho o fato de não conseguir chegar até a final. Mas eu faria, sim, outro reality", declarou Cezar, a Caras.

Cezar Black afirmou que não entraria em reality como No Limite: "Eu analisaria as propostas, iria para realities como o da Record, A Fazenda. Mas tem realities que eu não iria, como o No Limite. Uma experiência daquela não é minha praia".

