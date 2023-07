Com Alzheimer, Tony Bennett emocionou Lady Gaga ao lembrar da cantora

CS Cecília Sóter

Tony Bennet e Lady Gaga - (crédito: Reprodução/60 Minutes/CBS)

Lady Gaga e Tony Bennett, ícone do jazz americano que morre aos 96 anos nesta sexta-feira (21/7), gravaram juntos dois álbuns de jazz e mantinham uma relação próxima de amizade.

O músico foi diagnosticado com Alzheimer em 2016 e um dos sintomas da doença é a perda de memória. O problema foi abordado por Lady Gaga em uma entrevista ao programa 60 Minutes em que divulgava o álbum Love For Sale, segunda parceria com Tony Bennett.

Na ocasião, Gaga relembrou o momento que eles subiram ao palco do Radio City Music Hall, em Nova York. Quando ela entrou no palco, Bennett abriu um sorriso e falou “Lady Gaga”, emocionando a cantora.

"Essa foi a primeira vez que Tony disse meu nome em um bom tempo. Eu tive que me controlar, porque tínhamos um show esgotado e eu tenho um trabalho a fazer. Mas eu vou te dizer, quando eu entre no palco e ele disse 'é a Lady Gaga, meu amigo me viu e foi muito especial", contou.