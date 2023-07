Od Observatório dos Famosos

Lívia Torres sobre demissão da Globo: "Chegou hora de recalcular rota" - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Lívia Torres, jornalista, que foi demitida da Globo após comandar sorteio para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), fez um post nesta quinta-feira (20/7), fazendo um balanço da sua trajetória na emissora carioca.

No post, a jornalista compartilhou várias fotos em momentos de tensão com as reportagens e vídeos. "Nesse dia da 1ª foto, eu estava ao vivo cobrindo uma invasão no Morro do São Carlos, durante a pandemia. Começou um tiroteio, e tive que me abrigar na garagem de um prédio, sem parar de noticiar tudo ao vivo. A história acabou me rendendo as estreias no Jornal Nacional e no Fantástico", começou ela.

"Saber trabalhar sob tensão acaba sendo especialmente necessário para quem cobre o Rio. Como em 2019, na Ponte Rio-Niterói, quando estava no ar na hora que atiraram no sequestrador de um ônibus. Ou lá atrás, em 2010, quando começava no G1, recém-contratada, e cobri a retomada do Complexo do Alemão", prosseguiu.

"Foram 14 anos de Globo, de estagiária a repórter de vídeo. Toda despedida acaba sendo um momento de olhar para trás e reviver a própria história que, no caso do jornalismo, se confunde com a de tantas outras pessoas", reforçou.

"Entendi que muitas vezes é preciso ousar. Escutei o não, busquei o sim. Só descansei quando me deparava com verdade. E a minha verdade sempre foi a doação intensa para o melhor trabalho. Cimentei cada tijolo com ética, profissionalismo e entrega. Dobrei horas, busquei incessantemente as melhores aspas, cultivei as melhores fontes", confessou.

"Chegou a hora de recalcular a rota"

"Sou grata por tudo que aprendi e construí. Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos. Obrigada por tanto carinho. A gente se vê por aqui", concluiu.

