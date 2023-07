Mari Palma detalha divisão de bens com Phelipe Siani e rebate críticas

Od Observatório dos Famosos

Mari Palma e Phelipe Siani decidiram se divorciar e estão no processo de divisão de bens. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, que foi criticada por internautas por ter ficado com a casa que era do casal.

"E aí tem muita gente achando que eu tomei a casa dele. A gente está se acertando, dividindo, eu vou comprar a parte dele. Está tudo certo. As pessoas criam uma coisa ‘nossa, ela é uma filha da mãe porque ela pegou a casa dele e tal’. Calma, tá tudo bem. E isso é muito pessoal, não é como se a gente tivesse que explicar isso para as pessoas", revelou Mari Palma.

A jornalista disse que, por terminarem de forma amigável no processo de divórcio, que costuma ser dolorido para os casais, ambos conseguiram ficar bem.

"É um processo difícil de resinificar as coisas, mas acho que a gente passou por isso juntos. Foi muito legal entender como a nossa relação é muito maior, muito sólida. Por todo esse processo [de divórcio] a gente se ajudou muito. Ele foi muito parceiro meu, eu fui muito parceira dele. Então foi muito mais fácil passar por isso", finalizou.

