Pontos históricos marcados pela escravidão no Brasil serão sinalizados

MS Mayara Souto

Foto de Exposição no Vale do Jequitinhonha em homenagem à memória e à resistência negra - (crédito: Cléber Cardoso Nunes/Divulgação)

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) anunciou nesta quinta-feira (21/7) que pontos históricos marcados pela escravidão no Brasil receberão placas de sinalização. A ação é uma forma de apoiar a luta antirracista, segundo o ministério. O investimento será de aproximadamente R$ 500 mil para produzir 100 placas que serão distribuídas em 16 unidades federativas do Brasil.

Cem placas serão fixadas em portos de chegadas, casas e terreiros de candomblé, pontos históricos de revolta e quilombos, igrejas, irmandades e locais de trabalho e vida cotidiana de pessoas escravizadas.

"As ações conjuntas e transversalidade das iniciativas, além de serem uma característica da atual gestão, fortalecem nossa agenda em defesa da memória e luta pela reparação histórica. Nosso futuro está intimamente ligado ao modo como lidamos com o passado que nos constitui e estrutura", declara a ministra interina do MDHC, Rita Oliveira.

A expectativa é de que as instalações sejam feitas ao fim de outubro, por conta do mês da Consciência Negra, que ocorre em novembro. As placas serão assinadas pelos ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Cultura e da Igualdade Racial.