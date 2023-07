CB Correio Braziliense

O projeto selecionou oito grafiteiras para a exposição que inaugura nesta sexta (21/7) - (crédito: Crédito: Hugo Lira)

A partir desta sexta (21/7), o público vai poder conferir a exposição do projeto Graffiti das Minas. No último 26 de maio, oito artistas selecionadas do projeto realizaram uma intervenção pública e transformaram manequins de vitrine em arte. Agora, em cartaz, no primeiro andar do Boulevard Center (Conic), o resultado da ação vira exposição que fica aberta até 25 de agosto, de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h.

A ideia da intervenção de maio foi que manequins representassem a figura da mulher. A ação ocupou o calçadão do Conic com a intenção de valorizar a produção artística feminina e fortalecer a discussão sobre o empoderamento feminino por meio do graffiti ocupando espaços da arte e da rua. As obras de Amanda Owls, Borgê, Bruna Mandu, Didi Colado, Ganjart3, Loury Lima, Milk e Santa Surda aparecem lado a lado e cada uma das grafiteiras realizou uma intervenção.

Idealizado pela artista visual Astaruth Lira, o Grafite das Minas tem como objetivo transformar o cotidiano por meio da arte. Além da seleção das grafiteiras e da exposição das obras, o projeto também promove oficinas de graffiti para mulheres estudantes de escolas públicas do DF. A ação é parte do projeto Grafite das Minas, que propõe o empoderamento feminino a partir da arte do graffiti. Realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, a ação tem produção de Criaturas Alaranjadas Comunicação e Arte e apoio do Instituto Cidade Céu.

Serviço

Exposição Grafite das Minas

A partir desta sexta-feira (21/7) até 25 de agosto, de segunda a sexta, das 10h às 18h, no Boulevard Center (Conic, 1º piso). Entrada gratuita e livre para todas as idades