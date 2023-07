Grupo de amigos viraliza ao usar terno rosa para assistir ao filme "Barbie"

CB Correio Braziliense

Grupo de amigos Barbie - (crédito: Reprodução/Instagram @j3ipy)

Um grupo de 10 amigos se reuniu para assistir ao filme da Barbie e chamou atenção de todos que estavam no shopping onde fica o cinema. O motivo do burburinho foi o fato de todos eles estarem vestidos com um terno rosa.

O vídeo dos amigos no shopping, comprando ingressos e dentro da sala de cinema viralizou nas redes sociais. Diversas páginas compartilharam o registro e, somente uma das publicações, já acumula mais de 21 milhões de visualizações no Tik Tok.

“Eu não achei que ia parar o shopping. A gente chegou ao shopping e, na entrada, já tinha gente tirando foto da gente”, disse Gabriel Bonifácio, um dos integrantes do grupo de amigos, no instagram.

Bonifácio, Rafael Reis, João Pedro Nardes, Lucas Bundyra, Pedro Marin Alamino, Gabriel Tosato Bonifácio, Leonardo Goulart, Pedro Rocha, João Antônio Rovaris Brasil, Toni, Pedro Brandão e José Luiz do Amaral, se reuniram na casa de um deles para vestirem o terno, que era igual para todos. De lá, eles foram de van para o shopping, onde conseguiram atrair os olhares de todos que estavam no local.