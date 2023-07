Saiba quem é Abdul Fares, novo namorado de Marina Ruy Barbosa

Od Observatório dos Famosos

Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, está em um relacionamento com o empresário Abdul Fares, de 35 anos. A artista estava solteira desde o término de seu namoro com o político e empresário Guilherme Mussi, em novembro do ano passado. As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias e confirmadas por fontes próximas da famosa à revista Quem.

Quem é Abdul Fares?

Abdul Fares, que possui 1,75m de altura e aproximadamente 70 kg de peso, é natural de São Paulo e provém de uma família de longa tradição na cidade. Além disso, ele é um entusiasta do tênis, como evidenciam diversas fotos suas assistindo a partidas importantes e ao lado do aclamado ex-tenista Roger Federer.

O novo namorado de Marina Ruy Barbosa tem origem árabe e está envolvido em diversas áreas de negócios. Ele é um dos fundadores de um grupo atuante no setor de tecnologia, além de ser sócio da varejista Mappin e de uma empresa corretora de imóveis localizada na Croácia, na Europa. Além disso, Abdul desempenha o papel de CFO (Chief Financial Officer, ou Chefe Financeiro) na varejista Marabraz.

Além de suas atividades como empresário, ele possui aproximadamente 140 mil seguidores em sua conta do Instagram. Ainda que tenha um número considerável de seguidores, Abdul opta por manter uma postura discreta, não compartilhando detalhes de sua vida pessoal. Em seu perfil, entretanto, ele tem o costume de divulgar frases motivacionais tanto no âmbito pessoal quanto empresarial, além de compartilhar informações sobre o mercado financeiro.