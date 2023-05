Debochada, Marina Ruy Barbosa responde críticas sobre corte de cabelo

Od Observatório dos Famosos

A atriz Marina Ruy Barbosa abusou do deboche em seu perfil no Twitter. Após críticas pesadas sobre o seu corte de cabelo para a novela Fuzuê, próxima das sete, a beldade não deixou por menos.

"E aí, amado Twitter. Vocês ainda tão falando do meu cabelo ou já passou? Eu hoje em dia já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas", disparou.

Alguns internautas também devolveram o deboche da atriz. "Muda o visual de verdade e paramos de falar. Aprenda a ser atriz!", "Você sempre mudando de um personagem para o outro, amo sua versatilidade", dispararam. A global também comentou que nunca prometeu um visual chocante aos fãs. "[…] Nunca falei que era radical e nem que eu esteja irreconhecível", rebateu.

Apesar do cancelamento, Marina Ruy Barbosa chamou atenção ao aparecer deslumbrante em Cannes e acabou deixando os seios à mostra.

E aí amado Twitter. Vocês ainda tão falando do meu cabelo ou já passou? ???????????? — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 21, 2023

Eu hoje em dia já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas… HAHAHA ????????????????????????? — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 21, 2023

NEW ERA! Novo look para uma nova personagem ???? pic.twitter.com/oFu5lzdloA — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 19, 2023

