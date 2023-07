Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após neto conhecer sósia da cantora

CB Correio Braziliense

Dona Ruth, Léo Mendonça e a sósia da cantora, Juliana Cavaleiro - (crédito: Reprodução/Instagram @rebanholeo)

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, rebateu, por meio das redes sociais, as críticas que vem sofrendo depois que um vídeo do filho da cantora, Léo Mendonça Huff, ao lado de uma sósia da sertaneja, viralizou. Neste domingo (23/7), Ruth chamou os críticos de “sem noção”.

A polêmica começou depois que Dona Ruth participou de um evento em Goiânia, no sábado (22/7), em homenagem à Marília Mendonça, que completaria 28 anos nesse dia. No local, a mãe da cantora foi acompanhada do neto Léo e encontrou Juliana Cavalheiro, que ficou conhecida nas redes sociais por sua semelhança com a rainha da sofrência.

Na ocasião, Juliana gravou um vídeo com Ruth, que segurava Léo no colo e, pelas reação da criança nas imagens que foram publicadas nas redes, os internautas apontaram que o filho de Marília Mendonça demonstrou desconforto ao lado da sósia. “Até eu fiquei me sentindo mal, com vontade de chorar, imagina esse neném com saudades da mamãe e vendo alguém parecido. Por que fazem isso?”, questionou uma internauta.

“Gente sem noção. Essa é a última imagem que Léo tem da mãe”, rebateu dona Ruth, ao compartilhar uma fotografia de Marília Mendonça morena e com os cabelos longos, diferente da sósia, que é loira.