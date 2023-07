Marília Mendonça aparece para a mãe após morte trágica: "Ela me abraçou"

Od Observatório dos Famosos

Após quase dois anos da morte de Marília Mendonça, a mãe da artista, Ruth Moreira, contou que estava afundando em uma depressão, quando recebeu a visita da filha em um sonho.

Em entrevista exibida pelo Fofocalizando, Ruth contou que através de um sonho, a cantora a confortou. "Uma luz muito grande veio, e a Marília estava com os braços abertos. Ela estava muito bonita e disse assim: ‘Vem, mãe. Vem me dar um abraço'", disse.



"Sou muito séria com essas coisas, então eu pensei ‘morto não volta’. Ela disse que estava apenas no meu sonho e tinha vindo me ver, me dar um abraço, que Deus havia mandado", continuou.

Ruth ainda disse que foi graças ao sonho, que conseguiu se recuperar. "Quando eu a abracei, chorei muito. Porque não havia confusão no sonho. Quando a soltei, só tinha um cabelo liso, que eu não via o rosto, olhando para cima e de longe. Ela me disse: ‘Agora eu já posso voltar’. Deus está aqui o tempo todo me confortando", contou.

Que sonho mais lindo esse de Dona Ruth com Marília Mendonça! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/AgQ3hx7GDI — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 6, 2023

