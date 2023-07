Maíra Cardi e Thiago Nigro rasgam o verbo contra Linn da Quebrada

Od Observatório dos Famosos

Maíra Cardi e Thiago Nigro e Linn da Quebrada - (crédito: Reprodução/Instagram)

O final de semana foi movimentado, especialmente por trocas de farpas entre o casal Maíra Cardi e Thiago Nigro contra Linn da Quebrada.

Tudo começou quando Maíra Cardi contou que fiscaliza o celular do noivo e relatou o modelo de relacionamento que possuem. Linn então deu uma opinião atravessada e assim começaram as trocas de farpas.

"Acho ridícula e insegura de um modo nocivo e impertinentemente invasivo", disparou Linn, em um comentário de Instagram.

Thiago Nigro, comentou no Choquei defendendo a esposa e rebatendo Linn da Quebrada: "Vamos deixar claro algumas coisas. Impertinentemente invasiva foi – além da sua opinião não solicitada – a(s) mensagem(s) que eu recebi".

"Insegura Maira seria se futricasse minhas coisas. Fui eu que mostrei isso pra ela. Ela é a mulher mais segura que conheço. Compra briga quando acredita estar certa, e é tão segura de si que me passou sua senha do Instagram (assim como eu). Não passa a senha quem tem algo a esconder. Aqui não temos um do outro. Agora ridícula, só pode ser uma pessoa por aqui, tentando inferiorizar minha mulher pra ganhar aplausos e confete. Aliás, parabéns pelo português. O texto foi brilhantemente escrito, por mais que sua concordância não tenha feito nenhum sentido com a realidade", disse ainda.

Maíra Cardi rebate Linn da Quebrada

Após Thiago Nigro, Maíra Cardi se defendeu e explicou o motivo de vigiar o marido nas redes sociais.

"Quem está criticando: me responda, você gostaria de ver o namorado/noivo/marido recebendo fotos e vídeos íntimos não solicitado de uma mulher? Porque eu não gosto!", começou.

A influenciadora seguiu: "Também não gosto quando um homem me manda esse tipo de conteúdo, porque é invasivo e constrangedor! Se fosse um homem com certeza iríamos para delegacia denunciá-lo né? Errada sou eu ou a pessoa que tá mandando esses conteúdos? Então antes de mandar qualquer coisa pra alguém, seja a pessoa comprometida ou não, melhor saber se ela te deu permissão pra isso, se ela quer ou nao, pois da mesma maneira que nós mulheres nos sentimos invadidas, eles também podem se sentir assim!".

Maíra Cardi finalizou falando sobre as senhas: "Obs: compartilhar as senhas foi uma decisão nossa, mas não fui eu que achei o direct dela, foi ele, que me mostrou porque não gostou!".