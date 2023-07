Ary Borges se emociona após atuação de gala: "Dia muito especial"

VP Victor Parrini

Ary Borges comemora o terceiro gol da Seleção contra o Panamá - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Autora de três dos quatro gols da Seleção Brasileira na estreia vitoriosa contra o Panamá, nesta segunda-feira (24/7), pelo Grupo F da Copa do Mundo, Ary Borges não escondeu a emoção de ter entrado na seleta lista de jogadoras que fizeram um hat-trick em debutes da Amarelinha no Mundial.

A maranhense de São Luís agora faz parte um clube particular ao lado de Pretinha, Sissi (ambas em 1999, contra o México) e Cristiane (2019, contra a Jamaica). "É uma honra participar desse seleto time de grandes jogadoras. Hoje, tenho a chance de jogar com a maior de todas (Marta). Foi um dia muito especial, com um mix de emoções que senti. Fiquei muito feliz e muito ansiosa. Chorei e fiquei pensando no que eu poderia fazer durante a partida, mas não imaginei que poderia ser da maneira que foi", disse na saída do gramado à TV Globo.

"Estou muito feliz pelos três gols, mas muito mais feliz pela grande partida que o time fez. Sair com os três pontos era o mais importante. É mais um dia especial e uma história que vou contar pelo resto da minha vida para os meus familiares", discursou a artilheira.

Ary Borges deixou o gramado aos 29 minutos do segundo para a entrada de Marta. A Rainha, inclusive, foi homenageada com dança em um dos gols da atacante. "É a maior representação de líder que a gente tem, de sonho. Ela é um exemplo e poder sair para ela entrar no que pode ser, talvez, último capítulo dela, é especial", ressaltou.