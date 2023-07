Morre a cantora Leny Andrade, aos 80 anos, no Rio de Janeiro

CS Cecília Sóter

Crédito: Arquivo CB/Divulgação. Cantora Leny Andrade. - (crédito: Arquivo CB/D.A Press)

A cantora Leny Andrade morreu, nesta segunda-feira (24/7), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do Retiro dos Artistas, onde ela morava.

Leny estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Na última semana, ela precisou ser hospitalizada após uma piora no quadro de pneumonia do qual se recuperava desde junho, quando foi intubada.

Após a alta médica, Leny Andrade voltou para o Retiro dos Artistas, local que vivia desde o fim de 2018, e passou a receber tratamento em casa. No último final de semana o quadro de saúde da cantora piorou e ela não resistiu.