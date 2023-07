Pia Sundhage promete recompensa para Ary Borges após hat-trick

VP Victor Parrini

Pia Sundhage comemora a vitória por 4 x 0 sobre o Panamá - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Se o clima na Seleção Brasileira já era bom, após a goleada por 4 x 0 sobre o Panamá, nesta segunda-feira (24/7), pela estreia no Grupo F da Copa do Mundo, tudo ficou ainda melhor. Ary Borges foi o destaque canarinho com três bolas na rede, recebeu elogios e, de quebra, ganhará uma "recompensa" da técnica Pia Sundhage pela atuação de gala.

"O que eu falei pras jogadoras eu não conto pra ninguém. Mas estamos felizes, o primeiro jogo é sempre difícil. Fizemos quatro gols e em alguns momentos jogamos muito bem. Ela (Ary Borges) também está feliz, fez um hat-trick, ela jogou bem, então temos que pagar o jantar para ela", brincou Pia em entrevista pós-jogo ao SporTV.

Pia Sundhage é só alegria, pois manteve o retrospecto positivo da Seleção Brasileira em entrevista na Copa do Mundo. Em nove edições, a Amarelinha conquistou nove vitórias, a quinta por três ou mais gols de diferença.

Com o empate sem gols entre França e Jamaica, a Seleção Brasileira assume de forma isolada a ponta do Grupo F. O próximo compromisso verde-amarelo será contra as francesas, maior desafio desta fase, no sábado (29/7), às 7h (de Brasília).