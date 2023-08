Morre MC Kátia após retirada de mioma e amputação da perna

CB Correio Braziliense

Morre MC Kátia após mioma e amputação na perna - (crédito: Reprodução redes sociais)

A funkeira MC Katia, que estava internada desde o início de julho, morreu neste domingo(13/8). A cantora do Furacão 2000 estava no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, para retirar um mioma no útero e precisou amputar a perna direta devido a complicações.

A informação foi confirmada pela amiga da cantora e ex-funkeira Verônica Costa, que fez um post lamentando a perda da amiga. "É com muita tristeza venho comunicar que a nossa querida Kátia partiu. Sei que devo entender os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quero falar para todos vocês que acompanharam e oraram por ela que nada é em vão. Só o amor nos fortalece", começou ela, que ressaltou que a funkeira se sentia sozinha.

A cantora teve trombose após cirurgia para retirada do mioma e precisou amputar parte da perna. "Eu tinha um mioma muito grande, de cinco quilos e me prejudicou muito. Não estava indo sangue suficiente para os vasos. Apertou muito os meus rins, eu perdi um deles. Estou fazendo hemodiálise por causa disso. Conforme apertou a artéria e o sangue diminuiu, a nicotina do cigarro colou meus vasos sanguíneos", explicou a cantora nas redes sociais na última quarta-feira.

"É muito importante a gente saber que ela sentiu muita falta de muitos amigos, mas os poucos que estiveram presentes alegraram muito coraçãozinho dela. Ela sentia falta de muitos amigos que não ligavam, que não a visitaram. Isso doeu nela algumas vezes. Fica a mensagem! Que possamos acolher os outros, que você possa entender que acolhendo, a vida te acolhe também. O amor pode curar muita coisa", escreveu.