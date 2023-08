Filho de Faustão quebra o silêncio sobre aposentadoria do pai

Od Observatório dos Famosos

João Guilherme Silva, filho de Faustão, abriu o jogo sobre seu futuro nas telinhas. Ele, que assumiu o comando do Faustão na Band após a saída repentina do apresentador, contou como lidou com o fato, e avaliou a possibilidade do pai anunciar a aposentadoria.

"Não esperava a saída de Faustão. Já imaginava que um dia ele ia querer que eu e a Anne tocássemos o programa, e ela me ajudou muito, foi espetacular a parceria, mas a saída me pegou de surpresa. As oportunidades na vida nem sempre chegam da maneira que a gente imagina, e foi ótimo", disse ele, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Sobre a chance de Faustão se afastar definitivamente das telinhas, João Guilherme foi sincero: "Acho que meu pai não vai parar. Talvez faça uma coisa completamente diferente, talvez no digital ou mesmo na televisão", explicou.

"Parar não faria bem para uma pessoa que ama tanto o que faz. Ele vai descansar e ter o tempo dele. Eu, filho, acho muito importante que ele faça algo que o faça feliz", declarou o jovem, que também deixou em aberto acerca da possível renovação de contrato com a Band após o fim do programa noturno, que será substituído pelo Melhor da Noite, apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, a partir do dia 21 de agosto.

"Por enquanto ainda tenho contrato na Band. Não conversamos a respeito disso […] Acredito que fico lá até o fim de agosto, mas estarei nas redes sociais, e em breve apareço com uma novidade", disse João Guilherme.

