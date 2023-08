Famosos e autoridades comemoram o Dia dos Pais com homenagens; confira

CB Correio Braziliense

Murilo Benício publicou uma homenagem ao pai que morreu em 2019 e fazia aniversario junto com o filho caçula - (crédito: Reprodução redes sociais)

Neste domingo (13/8), é celebrado no Brasil o Dia dos Pais. Para celebrar a data, vários famosos e autoridades estão comemorando a data em suas redes sociais e homenageando seus pais ou filhos.

O ator Alexandre Nero, pai de de Noá, 7, e Inã, 4, postou foto com os filhos e escreveu: "Dia dos pais e o daddy aqui tá no set labutando pra levar o leitinho pros piá. São os esses, ossos, confetes e soluços do ofício."

A apresentadora Angélica postou um vídeo emocionante com os filhos homenageando o marido Luciano Huck, "só para dizer que você é o melhor paia do mundo, o melhor que eu poderia ter pensado para meus filhos."

A atriz e apresentadora Tata Werneck homenageou o marido Rafael Vitti e o pai no Instagram: "O que eles tem em comum? Além de me amarem e se irritarem com minha bagunça com a mesma facilidade? São pais presentes. Não acham que estão ajudando. Estão fazendo o papel deles."

O ator Murilo Benício publicou uma homenagem ao pai que morreu em 2019 e fazia aniversario junto ao filho caçula, Pietro: "Meu pai fazia aniversário junto com o Pietro. Mamãe de gatinha meu irmão de gorila. Bate uma saudade muito forte. Que todos os pais possam ter momentos como esse. Feliz dia dos pais".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Beni?cio (@murilobeniciooficial)





O cantor Caetano Veloso presenteou os fãs com fotos suas com seus pais ainda jovem e dos filhos e netos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou um feliz dia para todos os pais. "Feliz dia a todos os pais do nosso país. Pais que cuidam dos seus filhos e que não descansam até dar uma vida digna para sua família", escreveu.

Feliz dia a todos os pais do nosso país. Pais que cuidam dos seus filhos e que não descansam até dar uma vida digna para sua família. Todo mundo tem o direito de viver plenamente e é por isso que eu voltei, para cuidar das pessoas. Feliz Dia dos Pais. Muita fraternidade e união. — Lula (@LulaOficial) August 13, 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo no Instagram homenageando o pai e os filhos.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também publicou uma foto com o pai e agradeceu: "Minha gratidão ao homem que me ensinou tanto. Pai, você é um exemplo para mim e para todos os pais, e em sua imagem, eu quero parabenizar todos os pais de Alagoas e do Brasil!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Lira (@oficialarthurlira)