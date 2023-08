Jão anuncia datas para turnê do mais novo disco, "Super"

Correio Braziliense

Lançamento do álbum de Jão superou a estreia do disco de Taylor Swift, Midnights - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O cantor Jão anunciou, nesta quarta-feira (16/8), as datas e as cidades da Superturnê. O artista havia lançado o álbum Super na terça-feira (15/8), lançamento que superou a estreia do disco de Taylor Swift com Midnights, o que o torna o álbum com a maior estreia no Spotify Brasil. A turnê passará por 14 cidades brasileiras, incluindo a capital federal.

O disco atingiu a marca de 8,5 milhões streams em 24 horas de lançamento. Super representa o fogo na série de lançamentos do cantor —Pirata (água), Anti-Herói (ar) e Lobos (terra) — e completa o ciclo falando de amores, desamores, traição, vingança, interior, cidade grande, sonhos e realizações. A nova turnê do Jão reunirá seus quatro álbuns de estúdio em um grande show. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta quinta-feira (17/8), às 12h, através do site da Eventim.

Datas confirmadas:

20 de janeiro de 2024 – São Paulo

24 de fevereiro de 2024 – Curitiba

02 de março de 2024 – Belo Horizonte

09 de março de 2024 – Ribeirão Preto

16 de março de 2024 – Florianópolis

23 de março de 2024 – Porto Alegre

06 de abril de 2024 – Salvador

13 de abril de 2024 – Fortaleza

20 de abril 2024 – Recife

27 de abril 2024 – Brasília

04 de maio 2024 – Goiânia

11 de maio de 2024 – Rio de Janeiro

18 de maio de 2024 – Belém

25 de maio de 2024 – Manaus