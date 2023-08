Festival de cinema brasileiro em Los Angeles tem inscrições abertas

Correio Braziliense

Diretor René Sampaio - (crédito: Ruth de Souza)

O Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), cuja 16ª edição acontece entre os dias 23 e 27 de outubro, está com as inscrições abertas até o dia 30 de agosto. O evento, endossado pelo Consulado do Brasil e pela Escola de Cinema de LA, leva filmes brasileiros para a vitrine hollywoodiana. Poderão participar do festival obras produzidas a partir de 2020 e inéditas em terras estadunidenses, e as inscrições acontecem por meio da plataforma FilmFreeway.

Essa edição do festival se propõe a selecionar mais de 40 filmes independentes do Brasil, dos mais variados formatos: ficções, documentários e curtas. Também foi anunciada a inclusão de três novas categorias temáticas: infantil, religiosa e ambiental. Obras de outros países da América do Sul também poderão concorrer em uma categoria própria.

“O LABRFF tem o orgulho de apresentar uma linha diversificada de contadores de histórias independentes. O Festival teve um grande crescimento, permitindo-nos mostrar e alimentar vozes importantes que o mundo precisa ouvir”, diz em nota Meire Fernandes, idealizadora da iniciativa. A cerimônia, em outubro, acontece no Culver Theatre, antigo estúdio da MGM e palco das filmagens de obras como O mágico de Oz e O vento levou.