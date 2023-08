Faustão é internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo

Nathallie Lopes*

Faustão está internado para tratamento de um quadro de insuficiência cardíaca - (crédito: Divulgação/Band)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo (SP). De acordo com a esposa do artista, Luciana Cardoso, ele recebe cuidados na unidade hospitalar desde 5 de agosto.

Em nota enviada ao Correio, o hospital informou que o apresentador foi internado para "o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca". "Nesse momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", acrescenta a instituição.