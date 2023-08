Caetano Veloso cancela shows e pausa turnê por ordem médica

Observatório dos Famosos

Caetano Veloso - (crédito: Reprodução/ Globo)

O cantor Caetano Veloso causou a surpresa dos fãs na noite desta última quinta-feira (17), após ter anunciado o cancelamento dos próximos shows que realizaria em Porto Alegre neste fim de semana, em virtude das suas condições de saúde.

Segundo o comunicado oficial publicado em sua conta do Instagram, o músico, de 81 anos, está com febre alta e uma gripe forte e "deverá permanecer em repouso até sua plena recuperação". Seguindo as orientações médicas, ele precisou adiar as apresentações com a turnê ‘Meu Coco’.

As apresentações de Caetano Veloso na região estavam com ingressos esgotados e serão remarcadas para novas datas anunciadas em breve, mantendo a validade das entradas, e podendo ser solicitado o reembolso.

Em sua mais recente apresentação, Caetano se apresentou no Rio de Janeiro, no último domingo (13), Dia dos Pais. Em pleno dia de chuva, ele estava previsto para se apresentar às 20h, mas acabou entrando no palco às 1h da madrugada.

A post shared by Caetano Veloso (@caetanoveloso)

O post Caetano Veloso possui shows cancelados e turnê pausada por ordem médica foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.