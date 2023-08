Observatório dos Famosos

Virgínia Fonseca assume que desistiu do terceiro filho e explica decisão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Virginia e filhas

Virgínia Fonseca abriu o jogo sobre o terceiro filho com Zé Felipe, mas revelou que tomou uma séria decisão em torno do assunto. No momento, a influenciadora não pretende aumentar a família.

Na segunda gestação, da Maria Flor, de quase um ano, a influenciadora sofreu com fortes crises de dores de cabeça, do qual, precisou ser hospitalizada. Recentemente, passou por mais um episódio e precisou ser hospitalizada novamente e segue em tratamento. Caso engravide, precisaria para o tratamento, o que não é uma opção para ela no momento.

"Eu estava com planos pra engravidar por agora, e estava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu estava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar", disse, em seu canal.

A influenciadora seguiu: "Comecei um outro tratamento, que, se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se eu engravidando posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança".

Saiba Mais Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (18/8)

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (18/8) Diversão e Arte Fã de 'Stranger Things' perde US$ 10 mil e se divorcia após cair em golpe

Fã de 'Stranger Things' perde US$ 10 mil e se divorcia após cair em golpe Diversão e Arte Veja fotos da nova mansão de R$ 4 milhões de Larissa Manoela

Veja fotos da nova mansão de R$ 4 milhões de Larissa Manoela Diversão e Arte Mãe de Larissa Manoela está sofrendo e quer reconciliação, diz defesa

Mãe de Larissa Manoela está sofrendo e quer reconciliação, diz defesa Diversão e Arte Ingrid Guimarães revela ter sofrido aborto durante as gravações de um filme: "Você se culpa o tempo todo"

Ingrid Guimarães revela ter sofrido aborto durante as gravações de um filme: "Você se culpa o tempo todo" Diversão e Arte Luísa Sonza sofre com cancelamento e perde seguidores após clipe polêmica