Veja fotos da nova mansão de R$ 4 milhões de Larissa Manoela

Observatório dos Famosos

Larissa Manoela tomou uma decisão marcante em sua vida ao romper com seus pais e mudar-se para uma nova residência - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Larissa Manoela tomou uma decisão marcante em sua vida ao romper com seus pais e mudar-se para uma nova residência. A antiga mansão no exclusivo condomínio da Barra da Tijuca, onde vivia, foi deixada para trás, e agora ela chama de lar um imóvel no Recreio, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A aquisição da nova propriedade ocorreu há aproximadamente dois meses, sendo financiada por um empréstimo que Larissa contraiu. Ao custo de R$ 4 milhões, ela comprou o imóvel que anteriormente pertencia à influenciadora Evelyn Regly. Um fato notável é que, pela primeira vez, Larissa figura como a verdadeira proprietária da casa que habita, apesar de ter sido responsável por outros investimentos ao longo de sua carreira de 18 anos, em que o nome de seus pais constava nas escrituras.

As imagens e detalhes da nova moradia de Larissa foram divulgados pelo jornal Extra, revelando um amplo espaço de 382 metros quadrados de área construída e 349 metros quadrados de terreno distribuídos em três andares, inclusive uma piscina aquecida. O primeiro pavimento abriga uma espaçosa sala de três ambientes, lavabo, cozinha, área de serviço e dependência completa.

No segundo andar, três suítes oferecem conforto e elegância, destacando-se a suíte master com closet e um generoso salão de banho, equipado com banheira de hidromassagem, cuba dupla e chuveiro duplo. O terceiro pavimento abriga um sótão multifuncional com banheiro adicional. A mansão se destaca ainda por sua área gourmet, totalmente integrada à sala, com churrasqueira, forno de pizza e banheiro de apoio.

Com um valor mensal de condomínio de R$ 1,2 mil e IPTU anual de R$ 6.350, a nova moradia de Larissa Manoela espelha seu estilo de vida e desejo por independência. Essa mudança ocorre após sua residência anterior, no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, que estava vinculada à empresa que ela mantinha com seus pais, ser colocada à venda por eles, por um valor estimado de R$ 10 milhões.