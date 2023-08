Pavilhão Espaço da Fotografia recebe leilão do Sebastianas no domingo

Correio Braziliense

O Coletivo Sebastianas movimenta a programação do Festival Mês da Fotografia com leilão de fotografias - (crédito: Crédito: Luan Gramacho)

O Pavilhão Espaço da Fotografia receberá no domingo (20/8), às 17h, o Leilão do Bem: Espetáculo de vendas de obras, promovido pelo Coletivo Sebastianas. O Pavilhão faz parte da programação do Mês da Fotografia e foi aberto nesta quarta-feira (16/8). O espaço fica acessível ao público até domingo (20/8), das 15h às 21h, na Praça do Complexo Cultural da República. O leilão de obras de arte é realizado desde 2020 pela Sebastianas, agência potencializadora de São Sebastião em parceria com Festival Mês da Fotografia. O pavilhão está localizado na parte externa do Museu Nacional da República, no espaço Mercado da Luz, um dos quatro espaços destinados às ações do festival.

O leilão funciona como uma vitrine estética da produção artística e do diálogo de diversas linguagens. Durante o evento, as obras são oferecidas pelo lance inicial de R$ 200 e os lances podem ser feitos presencialmente ou pelos comentários na transmissão ao vivo do Instagram do Sebastianas.

Este espaço foi criado para celebrar a fotografia contemporânea e é um ambiente que busca revelar inspirações e descobertas, no qual a arte da fotografia estará no centro das atenções. Sob a curadoria de Rafael Barbosa, foram selecionadas obras de todo DF e do Brasil. São trabalhos que representam artistas das regiões administrativas de Taguatinga, Guará, São Sebastião, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, Cidade Estrutural, Itapoã. Fora da capital federal, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia e Paraíba marcam presença no leilão.

Serviço

Leilão - espetáculo de venda de obras

Domingo (20/8), às 17h, no Mercado da Luz (Setor Cultural Sul, Lote 2 — Museu Nacional da República)