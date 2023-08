Débora Oliveira

Pavilhão da Fotografia realiza projeções na cúpula do Museu Nacional da República neste sábado - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Pavilhão Espaço da Fotografia Photo Experience vai realizar projeções na cúpula do Museu Nacional da República, prédio assinado por Oscar Niemeyer, neste sábado (19/8), às 19h30. Serão quase duas horas de exibição de fotos em homenagem à arte da fotografia.

As imagens fazem parte da exposição coletiva, aberta para visitação do público na galeria 1 do museu, onde também estão sendo comercializados trabalhos de fotógrafos locais e nacionais. Vale o programa e uma visita ao pavilhão, que está montado entre a Catedral e o Museu da República, e funciona até as 21h.

Além das projeções e galerias, o evento conta com palestras e diálogos sobre o tema, que estão sendo realizados até as 19h. Ainda no sábado, uma visita guiada para pessoas com deficiência ocorre e às 10h, seguida de uma contação de histórias às 11h. No domingo (20/8), um leilão/espetáculo será promovido pelo coletivo “Sebastianas”.

Serviço

Sábado (19/8)

10h - Museu Nacional da República / Galeria Térreo | Fotografia para Todos - Visita guiada à 8ª Exposição Coletiva de Fotografias para PcD | Visitação com Bárbara Barbosa (DF)

11h - Museu Nacional da República / Galeria Térreo | Contação de Histórias para PcD com Dinorá Couto (DF) | Classificação: Livre

15h - Museu Nacional da República / Auditório II | Palestra com Carlos Gandara (RS) | Tema: Fotoclubismo no Brasil e a experiência da CONFOTO

18h - Pavilhão Espaço da Fotografia e Área Externa do Museu Nacional | Performance com grupo Batukenjé (Arrastão) | Classificação: Livre

19h - Museu Nacional da República / Área Externa | Projeção na Cúpula do Museu Nacional da República | Apresentação DJ Ops

Domingo (20/8)

10h - Museu Nacional da República / Auditório II | Workshop com Mônica Maia (SP) | Tema: Mulheres Luz

16h - Pavilhão Espaço da Fotografia / Palco | Performance com a Cia Corpos Entre Mundos

17h - Pavilhão Espaço da Fotografia / Palco | Leilão Fotográfico com Coletivo Sebastianas | Participação - Dj Úrsula Zion

Pavilhão Espaço da Fotografia / Palco | Leilão Fotográfico com Coletivo Sebastianas | Participação - Dj Úrsula Zion 20h - Pavilhão Espaço da Fotografia / Palco | Show banda Di Boresti | Classificação: 18 anos