Nomes nacionais e internacionais participam de festival em Salvador

Alcione - (crédito: Marcos Hermes/Divulgaçao)

O festival Liberatum, promovido pela ONG britânica Liberatum Global, vai ocorrer em Salvador nos dias 3 a 5 de novembro. De caráter multidisciplinar, o festival global dará enfoque à cultura afro-brasileira. A supermodelo britânica Naomi Campbell, o cineasta americano indicado ao Oscar Lee Daniels, o artista visual Kehinde Wiley e a cantora Debbie Harry são alguns dos nomes internacionais que estarão no evento. Entre os brasileiros, estão confirmados Alcione, homenageada da edição, Taís Araújo e Lázaro Ramos. A ideia é discutir e destacar a contribuição da cultura afro, especialmente a afro-brasileira, para o cenário mundial.

Segundo a organização, a programação do festival inclui mostras cinematográficas, shows, instalações de moda e de arte, palestras, painéis sobre mudanças climáticas, empreendedorismo e liderança. A ideia é que aconteça em seis locais da cidade, incluindo a Doca 1, o Pelourinho e o Centro de Convenções. Criado em 2001, o Liberatum tem como objetivo criar conexões e estabelecer conversas entre agentes de mudança, atuantes em diversas áreas.

As últimas edições do evento ocorreram na Turquia e no México. Outros convidados e homenageados foram Pelé, Will Smith, Cher, Gore Vidal, Mark Ruffalo, Francis Ford Coppola, Pharrell Williams e outros. No Brasil, quem está por trás do evento, liderado pela Liberatum Global, é a agência Pira, dos sócios baianos Filipe Ratz e Kim Nery. O Festival Liberatum será aberto ao público, com entrada gratuita.