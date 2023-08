NBA divulga calendário oficial da temporada; jogos começam 24 de outubro

Arthur Ribeiro*

Atual campeão, Nuggets irá abrir a nova temporada contra o Lakers em Denver - (crédito: Getty Images via AFP)

Está chegando a hora. A NBA revelou nesta quinta-feira (17/8) o calendário oficial para a temporada 2023/24 da maior liga de basquete do mundo. A bola sobe pela primeira vez em Denver, onde o atual campeão Nuggets, de Nikola Jokic, recebe o Los Angeles Lakers, de LeBron James, para o jogo de abertura no dia 24 de outubro, às 20:30 de Brasília. Na mesma noite, um pouco mais tarde, Kevin Durant e o estrelado Phoenix Suns encaram Stephen Curry e o Golden State Warriors.

A liga também irá inaugurar o primeiro torneio de meio de temporada da história da NBA. As 30 franquias foram divididas em seis grupos, três de cada conferência, e farão quatro confrontos entre si. Os detentores das melhores campanhas de cada separação e os melhores segundos (um de cada conferência) avançam para as quartas de final, em confronto único. As semis e a final serão disputadas em Las Vegas. Com exceção da decisão, todas as demais partidas são parte das 82 normais do campeonato.

A temporada também terá pela segunda edição consecutiva a “Semana de Rivalidades”, marcada para acontecer entre os dias 23 e 27 de janeiro. No mês seguinte, de 16 a 18 de fevereiro, a liga faz uma pausa para a disputa do Jogo das Estrelas e outras atividades do All Star Weekend. Nesta edição, a cidade anfitriã será Indianápolis, casa do Indiana Pacers.

É hora de ligar o modo HYPE para a Temporada 2023-24! ???? Confira as principais datas pra deixar anotado e não perder NADA! ????? ???? pic.twitter.com/y2sUjSvwkt — NBA Brasil (@NBABrasil) August 17, 2023

Os tradicionais jogos de Natal, já antecipados pela imprensa americana, terão grandes confrontos entre rivalidades clássicas e atuais. Ao longo do dia 25 de dezembro, os fãs poderão aproveitar New York Knicks x Milwaukee Bucks, Denver Nuggets x Golden State Warriors, Miami Heat x Philadelphia 76ers, Phoenix Suns x Dallas Mavericks e, para fechar, os maiores campeões da história ficam frente a frente em Boston Celtics x Los Angeles Lakers.

A edição 2023/24 terá dois jogos fora dos Estados Unidos – além dos disputados no Canadá pelo Toronto Raptors. Em 9 de novembro, a Cidade do México recebe Atlanta Hawks e Orlando Magic para um confronto válido pela temporada regular. O “NBA Global Games” continua em 11 de janeiro, quando Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers jogarão frente ao público francês, em Paris.

Outras disputas interessantes para os torcedores será San Antonio Spurs x Dallas Mavericks em 25 de outubro, para a aguardada estreia de Victor Wembanyama na NBA; o retorno de Ja Morant, em 19 de dezembro, para a partida entre New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies; e a volta de Bradley Beal à Washington após ser trocado para Phoenix, no confronto de Wizards x Suns em 4 de fevereiro.

Os playoffs começam em 20 de abril, enquanto o primeiro jogo da final está marcado para 6 de junho.