Piratas do Espaço, Trost e Azzarok são as atrações do sábado autoral, no O'Rilley

Correio Braziliense

Pirata do Espaço é uma das atrações do Alto Volume, deste sábado - (crédito: Vítor Pinheiro)

As bandas Pirata do Espaço, Azzarok e Trost são as atrações da Matinê do Alto Volume, neste sábado (19/8), no O'Rilley Irish Pub, na 409 Sul. O shows começam às 15h, com ingressos a R$ 20 no local.

As bandas autorais trarão ao palco pop rock, metal e grunge, tudo acompanhado pelo DJ Razec, que trará sucessos do estilo de artistas consagrados nos intervalos.

As matinês do Alto Volume são uma forma que o produtor Cezar Degraf (Vontana) encontrou para dar acesso ao público mais jovem às novas bandas. Tradicional pub da capital, o O'Rilley tem sido parceiro do projeto, que revelou, nos últimos anos, novos nomes do cenário local do rock.

Serviço

Alto Volume com as bandas Trost, Azzarok e Pirata do Espaço

Local: O'Rilley Irish Pub, 409 Sul

Horário: 15h

Entrada: R$ 20