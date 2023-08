Júlia Eleutério

Diferente dos dias anteriores, este sábado (19/8) amanheceu com bastante nebulosidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há uma frente fria se aproximando do Distrito Federal, com chances de chuvas isoladas nos próximos dias. Apesar da maior quantidade de nuvens, o fim de semana começa com calor e umidade baixa no período da tarde.

Meteorologista do Inmet, Kleber Souza alerta sobre possibilidade de chuvas entre este domingo (20/8) e segunda-feira (21/8). “O sistema já começou a mudar a condição do tempo, esperamos que alguma chuva isolada ocorra”, comenta.

“É uma frente fria que vem avançando pelo sul do país que favorece esse aumento de nebulosidade”, explica o especialista.

No entanto, o dia ainda será de calor e secura na capital. A previsão é de que a temperatura máxima chegue a 29°C no Plano Piloto e a 31°C nas demais regiões. Além disso, para o horário mais quente, a umidade relativa do ar pode chegar a 25% na área central da capital e a 20% nas outras localidades.

“O sol fica mais forte no decorrer do dia e deve dissipar essa nebulosidade no período da tarde”, destaca Kleber.

Nebulosidade causa ‘friozinho pela manhã’



Pela manhã, os termômetros registraram mínima de 16°C no Plano Piloto e de 11°C em Águas Emendadas. Já a umidade relativa do ar ficou em 70% e 85% na área central e nas outras regiões, respectivamente.

“Essa nebulosidade segura um pouco um calor que tem durante a tarde, deixando as madrugadas e manhãs menos frias”, ressalta o meteorologista.

DF ainda está em alerta amarelo



Apesar das variações de temperatura, a umidade do ar no Distrito Federal ainda é considerada baixa pelo Inmet. Por isso, a entidade mantém o alerta amarelo para o DF. O aviso é para os índices que estão variando entre 20% e 30%. De acordo com o comunicado, é avaliado baixo risco de incêndios florestais.



Cuidados



A Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para o período de seca. Confira:

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos;

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia;

Dar preferência a refeições leves; e

Usar roupas leves, chapéu ou boné.