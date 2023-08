Observatório dos Famosos

Anitta quebra silêncio sobre suposto rompimento com Simone Susinna

Anitta foi uma das convidadas do Domingão do Huck e por lá, falou sobre o seu relacionamento com Simone Susinna, do qual, nos últimos dias, foi alvo de boatos de término.

Questionada sobre o affair com o modelo italiano, a cantora desconversou sobre o futuro do relacionamento ou se ainda está junto com o ‘boy’.



"Muito forte"

"Pra sempre é uma palavra muito forte. Eu tô vivendo minha vida!", respondeu, tentando fugir do questionamento sobre o romance.

"Romance de Grécia atravessa o (oceano) Atlântico?", questionou Luciano Huck, provocando. E a cantora declarou: "Não sei! Minha vida é um mar de emoções, não é, gente? Meus fãs estão acostumados já. (…) Vou deixando a vida me levar, trabalhando, curtindo."

