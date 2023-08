Anitta anuncia turnê de shows para novo álbum nos Estados Unidos

Observatório dos Famosos

Anitta, que na última semana lançou o EP Funk Generation: A Favela Love Story, abriu o jogo sobre os planos para a carreira nos próximos meses. A cantora, planeja sair com uma turnê nos Estados Unidos e no Brasil após o lançamento completo do seu próximo disco de estúdio, previsto para 2024.

Em entrevista à revista Quem, a ‘Girl from Rio’ resumiu a informação, e alimentou as expectativas dos fãs em torno dos planos com as novas apresentações. "A turnê vamos fazer depois que lançar o álbum [completo] e com certeza a ela virá para o Brasil também. Mas isso ano que vem", disse ela.

Anitta, inclusive, avaliou o fato de ter diminuído sua rota de shows ao redor do país, e que decidiu focar mais nos Ensaios da Anitta, seu grandioso projeto realizado nas vésperas do Carnaval, além de participar de outros festivais de verão, que estão garantidos.

"Encontro muito mais prazer. É onde me divirto. Consigo me divertir enquanto trabalho. Essa foi a fórmula de continuar trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo. Não pretendo mudar isso", pontuou a artista.

