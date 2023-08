Duo NU´ZS traz nova perspectiva das obras de Chico Buarque

Correio Braziliense

Duo NU´ZS para o espetáculo Chico Buarque - Um Outro Olhar - (crédito: Leo Aversa )

O Teatro dos Bancários recebe, nesta terça-feira (22/8), quarta (23/8) e quinta (24/8) o show cênico Chico Buarque — Um outro olhar, que cria uma nova perspectiva para os trabalhos do cantor Chico Buarque. O show será apresentado pelo duo NU’ZS, formado por Max Silva na guitarra, voz, teclados e arranjos e Marcê Porena na direção de cena e na voz. A apresentação conta com elementos do teatro e com as experiências sonoras, poéticas e visuais.



O diretor Max Silva decidiu explorar a tecnologia para criar novos arranjos dos instrumentos. Assim, ele gravou todos os instrumentos, de baterias a sintetizadores que suprem a necessidade de uma banda ao vivo. A apresentação é minimalista pois somente ter dois artistas em cena. O objetivo do show é aproximar a obra de Chico Buarque de públicos que não estejam tão familiarizados com as músicas.

Outro fator importante da apresentação é a iluminação, que será desenhada pelo iluminador de teatro Guilherme Bonfanti. O repertório do show será composto por canções conhecidas e passa pelas diversas fases do cantor. Dividido em ATO I e ATO II, o show apresenta músicas como Sob Medida e As Vitrines, respectivamente.

Serviço



Chico Buarque — Um outro olhar

De terça (22/8) a quinta (24/8), às 20h. No Teatro dos Bancários (Asa Sul Eqs 314/315 BL A). Não recomendado para menores de 16 anos. Ingressos a partir de R$ 75 pelo Sympla.