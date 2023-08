Filme sobre Independência do Brasil ganha exibição na CLDF

Correio Braziliense

Documentário 'A Jornada dos Príncipes' - (crédito: Divulgação: Malcolm Forest Channel)

Nesta segunda-feira (21/8), às 19h, A Câmara Legislativa do DF(CLDF) vai exibir, em sessão solene, o documentário histórico A jornada dos príncipes. O filme traz depoimentos de príncipes e princesas da família Orleans e Bragança e mostra curiosidades sobre a Independência do Brasil. A iniciativa é da deputada Paula Belmonte.

Malcolm Forest, produtor, diretor e apresentador do documentário diz que se sente feliz e grato com o filme em exibição na Câmara e as homenagens à Independência do Brasil. “Vejo que a proposta que foi inicialmente de resgate histórico dos nossos príncipes e imperadores na independência do Brasil”, destaca, no material de divulgação para a imprensa.

O documentário fala ainda sobre a relação do imperador Dom Pedro de Alcântara I com a princesa austríaca Maria Leopoldina Habsburgo e traz destaque para o papel que a imperatriz desempenhou na Independência do Brasil, em 1822.

Entre os convidados para a sessão estará o deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL/SP), descendente da família real. O evento é aberto ao público e ocorrerá no auditório da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Serviço:

Exibição do documentário ‘A Jornada dos Príncipes’ na CLDF

Segunda-feira (21/8), às 19h, no Auditório da Câmara Legislativa do DF. O evento é aberto a todos os públicos.