Incentivo à carreira musical é tema do Favela Talks em Samambaia

Diretor do festival Psica, Gerson Junior, no Favela Talks - (crédito: Divulgação / Um Nome Comunicação)

O Favela Talks realiza oficinas e debates em Samambaia com foco no incentivo para carreiras na música periférica do DF. As temáticas das oficinas incluem criação de conteúdos para redes, branding para a música, direção cênica de shows e espetáculos, e direção de palco. A programação teve início nesta segunda-feira (21/8) e serão apresentadas até 29 de agosto. Em setembro, o Complexo Cultural Samambaia receberá cinco debates entre importantes nomes do mercado musical brasileiro, convidados a falar sobre estratégias de crescimento para carreiras na música urbana.

Criado no contexto do festival Favela Sounds, Favela Talks é um ambiente de mercado pensado para potencializar carreiras na criatividade periférica. Desde ano passado, o segmento ganhou a primeira grande edição como projeto independente ao festival, conhecido como o maior evento brasileiro ligado à música periférica. Neste ano, o Favela Talks realiza uma nova edição, com programação gratuita de oficinas e debates. As inscrições para os debates se iniciam em 1º de setembro e os ingressos podem ser retirados pelo site Sympla.

Duas das oficinas serão apresentadas no Complexo Cultural de Samambaia e as outras no IFB da Asa Norte e no espaço A Pilastra. Os responsáveis pelas oficinas têm trajetórias muito conectadas aos objetivos do Favela Talks. São eles a influenciadora digital Jacira Doce, o estrategista de música Felipe Qualquer, a atriz, bailarina e diretora Ingrid Soares, e a diretora de palco Kika Carvalho. Os debates que acontecerão em 1º de setembro darão direito a certificados de participação com validade de horas complementares.

PROGRAMAÇÃO

FAVELA TALKS NO COMPLEXO CULTURAL SAMAMBAIA



21 a 29 de agosto - Oficinas



Criação de conteúdos para redes sociais com Jacira Doce

segunda (21/8) a sexta (25/8), das 18h às 20h, no IFB Norte (SGAN Quadra 610 - Asa Norte).



Branding para a música, festivais e artistas com Felipe Qualquer

sexta (25/8) a terça-feira (29/8), das 17h às 19h, Complexo Cultural Samambaia







Direção cênica de shows e espetáculos - como se portar no palco? Com Ingrid Soares

quarta-feira (23/8) a domingo (27/8), das 17h às 19h, em A Pilastra (QE 40, SMBS 1, Lote 1B - Guará II).



Direção de palco para shows e festivais com Kika Carvalho

sexta (25/8) a terça-feira (29/8), das 9h às 12h, no Complexo Cultural Samambaia

Talks para aceleração do mercado musical do DF

1º de setembro, das 13h30 às 18h30, no Complexo Cultural Samambaia



13h30: Talk 1 – Festivais de música preta e periférica no Brasil. Com João Gabriel Mota (Afropunk) e Gerson Junior (Festival Psica). Mediação: Guilherme Tavares (Favela Sounds)



14h30: Talk 2 – Mídia e música: criando estratégias em comunicação e publicidade para alcance de maior público e investimentos. Com Natalia Furtado (Representa) e Nathalia Birkholz (Tropi). Mediação: Felipe Qualquer

15h30: Talk 3 – Dos estúdios aos festivais: carreiras femininas no mercado musical. Com Luciana Adão (Futuros Arte e Tecnologia) e Jaqueline Fernandes (Latinidades). Mediação: Cláudia Assef (WME)



16h30: Talk 4 – O que eu faço pra começar a circular? Das casas aos festivais, por onde andar? Com Karen Cunha (Flerte Curadoria), Melina Hickson (Porto Musical/empresária Tássia Reis) e Darryl Hurs (Nation X Nation). Mediação: Luna Moreno (Favela Sounds)



17h30: Talk 5 – Como ganhar dinheiro com música: os desafios da monetização no digital Com Michelly Mury (Altafonte) e Guta Braga (Música, Copyright e Tecnologia). Mediação: Raíssa Oliveira

Serviço

Favela Talks edição especial em Samambaia



Oficinas

21 a 29 de agosto.



Debates

1º de setembro, das 13h30 às 18h30, no Complexo Cultural Samambaia.