Entrega do viaduto Paranoá-Itapoã está prevista para este semestre

Expectativa é de que as obras sejam entregues no segundo semestre deste ano - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a obra do viaduto que fará o percurso Paranoá-Itapoã será entregue neste segundo semestre de 2023. A construção foi iniciada no dia 29 de setembro de 2021 e tinha um prazo de 12 meses para ser concluída, porém o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, prorrogou esse prazo por duas vezes. A primeira prorrogação foi anunciada durante a ida de Ibaneis ao Itapoã Parque, em abril de 2022. A segunda foi informada pelo chefe do Executivo durante uma visita dele ao Paranoá, em julho do mesmo ano.

Segundo informações de técnicos envolvidos nos trabalhos, para a execução da obra foi necessário o remanejamento de redes elétricas e de águas pluviais constantes no local, antes do início efetivo dos trabalhos para construção do viaduto. Não foi repassado um motivo exato para os atrasos, mas estas questões contribuíram, de acordo com a equipe.

Informações do DER-DF e do Governo do DF (GDF) são de que a operação já passou pela fase de fundação do solo e construção dos pilares que dão sustentação à parte superior. A estrutura de concreto está concluída. No momento está sendo feita a escavação da trincheira que resultará na via inferior do viaduto e também a terraplanagem das alças de acesso.

Escavação e terraplenagem

O engenheiro e diretor do 1° Distrito Rodoviário de Planaltina, Kênio Márcio Avelar afirmou que após a escavação, serão executados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação das vias e alças de acesso, bem como construção da ciclovia e instalação da sinalização. Ele explicou que a escavação está feita no modo invertido, ou seja: foi construída uma laje em concreto, para que a escavação seja feita abaixo dessa laje. O método permite o reaproveitamento de materiais e reutilização destes, na terraplanagem das vias.

O novo viaduto vai substituir a rotatória existente no local tem como objetivo solucionar os recorrentes engarrafamentos que ocorrem na região. A previsão é de que a obra venha a beneficiar cerca de 30 mil veículos que passam todos os dias pela área. Atenderá diretamente a população do Itapoã, Paranoá, Sobradinho, Planaltina e redondezas.

Conforme informações do GDF, os momentos em que a via está mais congestionada são em horários de pico, das 6h até às 8h30 e das 17h30 às 19h45. Para essa construção será investido um valor de R$ 33 milhões.

Texto do estagiário Luis Fellype Rodrigues, sob a supervisão de Hylda Cavalcanti

