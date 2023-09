Internada na UTI, filha de Juliano Cazarré passa por cirurgia - (crédito: Observatorio dos Famosos) Observatório dos Famosos

Reprodução/Instagram Juliano e Letícia Cazarré com filha

Maria Guilhermina, de 1 ano, está internada novamente na UTI, por problemas de saúde e passará por uma nova cirurgia. A bebê foi diagnosticada no nascimento com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara.

Desde seu nascimento, a filha de Juliano e Letícia Cazarré, já passou por alguns procedimentos cirúrgico e ficou internada na UTI por diversas vezes. Dessa vez, a mãe da criança explicou que bactérias resistentes a levaram ao novo procedimento.

"A gente recebeu os resultados dos exames, e ela está com duas bactérias bem resistentes. Então, a gente vai precisar passar acesso no fundo do pescoço. Ela vai pro centro cirúrgico, passar acesso, e vai entrar nos antibióticos mais fortes", explicou Letícia.

Felizmente, apesar da cirurgia, a esposa de Juliano Cazarré explicou que ela a bebê está bem: "Desta vez, ela não está com nenhum sinal de sepse. Clinicamente, ela está bem".

A bebê já foi submetida ao procedimento e encontra-se no quarto se recuperando.