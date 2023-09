Cia de Dança Transições estreia espetáculo 'Atos de Fé' em Planaltina

O grupo Transições foi fundado em 2014 pelo bailarino e coreógrafo Lehandro Lira, em Planaltina. - (crédito: Cia Transições / Jadson Douglas / Divulgação ) Samuel Calado

A companhia de dança brasiliense Transições irá estrear o novo espetáculo Atos de Fé: o que te move, neste final de semana, dias 15 e 16 de setembro, às 20h, no Complexo Cultural de Planaltina, no Distrito Federal. A peça aborda os sentimentos e as inquietudes que cercam a condição humana e faz uma reflexão sobre o sentido da vida. A entrada é gratuita.

Em cena, os bailarinos Alícia Mendes, Ana Sotera, Charles Costa, Diana Barreto, Felipe Dias, Glauber Brian, Higor Costa, Isabelle Marques, Janine Farias, Jhony Conceição, Kaio Carvalho, Kênia Cavalcante, Lehandro Lira, Mayariane Castro, Michelly Alves, Misael Gomes, Núbia Carvalho, Walter JR e Wellygton Rodrigues, residentes do Distrito Federal e entorno, utilizam seus respectivos corpos e identidades para narrar por meio da dança o espetáculo visceral.

O bailarino e coreógrafo Lehandro Lira conta que o espetáculo tem a intenção de tocar os espectadores com o sentimento da esperança. "A temática do espetáculo foi inspirada nas energias e nos motivadores pessoais de cada bailarino e de pessoas entrevistadas durante o processo de criação, buscando trazer significado para suas vidas e sobreviverem às mais variadas adversidades e dores que cercam a condição humana: Medo, fome, desamparo, pobreza, miséria, violência e desamor permeiam a existência das pessoas, exigindo delas procurar forças onde parece não existir. De modo que a fé (na vida, no amor, na arte, na esperança, etc.) nos move e oferece o motivo para a cada dia e partir para a luta por dias melhores e pela felicidade".

O espetáculo do grupo Transições busca levantar reflexões sobre as inquietudes do ser humano. (foto: Cia Transições / Jadson Douglas / Divulgação )



Sessão especial para os estudantes da rede pública

Na sexta-feira (15/9), às 15h, haverá uma sessão especial destinada aos estudantes da rede pública do Distrito Federal, também no Complexo Cultural de Planaltina. A apresentação tem a intenção de perpetuar a cultura e estimular o acesso às artes. “A nossa intenção é envolver os estudantes com a linguagem da dança. Planaltina já tem a cultura de levar os alunos para assistirem peças de teatro, mas não tem esse costume de ver espetáculos de dança, que trazem reflexão. A arte tem o poder de levar o indivíduo e o estudante a refletir sobre as questões cotidianas e o espetáculo vem justamente para isso”, afirma Lehandro.



Sobre a Transições

A Companhia de Dança Transições foi fundada em 2013 em Planaltina com o objetivo de resgatar a herança da cultura popular brasileira no cenário contemporâneo através da dança e suas várias vertentes. A promoção da diversidade é uma das principais bandeiras levantadas pelo grupo que conta com aproximadamente 30 integrantes residentes do DF e entorno. Desde a criação, o grupo já apresentou três espetáculos, foram eles As faces de um povo centenário (2015/2017), Atos contemporâneos (2020) e Na pegada popular no coração do Brasil (2021/2022). Este ano a companhia completará 10 anos de história.



Serviço

Cia de Dança Transições estreia espetáculo "Atos de Fé: o que te move", da Companhia de Dança Transições, no Complexo Cultural de Planaltina, dias 15 e 16 de setembro, às 20h. Entrada gratuita.