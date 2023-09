Cine Brasília apresenta documentário e debate sobre aborto na América Latina

O documentário Verde-Esperanza: aborto legal na América Latina será lançado na próxima segunda-feira (25/9), no Cine Brasília, às 19 horas, seguido de um debate sobre o tema. O filme foi co-produzido pela Gênero e Número e pela produtora Filmes da Fonte, o filme tem o apoio do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea), Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Box Cultural e Cine Brasília.

O filme é um registro sobre o aborto legal na América Latina partindo das experiências de Argentina, Colômbia e Brasil, retratando o momento de casa país. O Brasil que teve votações e discussões reiniciadas, a Argentina, que desde o fim de 2020 descriminalizou o aborto, e a Colômbia, que em fevereiro de 2022 descriminalizou a interrupção até 24 semanas de gravidez.

Ao final da exibição do filme, o debate sobre o assunto contará com os comentários de Clara Wardi, do Cfemea; Gabriela Rondon, da Anis Instituto de Bioética; Thaisa Magalhães, da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto (FNPLA); Ramênia Vieira, do Coletivo Intervozes; e da deputada Érika Kokay (PT/DF), da Frente Parlamentar Feminista Antirracista.

Serviço



Quem tiver interesse no filme e no debate pode se inscrever através de formulário disponível no link.

A exibição será no Cine Brasília, localizado na Asa Sul, Entrequadra Sul, 106/107.