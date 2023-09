Felipe Neto diz que vai se afastar do Twitter: 'Virou um esgoto'

Felipe Neto publicou um desabafo neste domingo (24/9) em seu perfil no X (antigo Twitter), no qual afirmou que pretende se afastar da plataforma. A reclamação veio após o youtuber ter anunciado que compraria livros para doar a dezenas de seguidores no último sábado, 23.

"Essa rede virou um esgoto. Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler 'na próxima, faz direito'. Tem gente condenando falando que isso é concurso, e precisaria ser registrado (o que isso muda na vida das pessoas? Estou dando livros). Vou aparecer cada vez menos aqui", disse.

Na sequência, Felipe Neto prosseguiu: "A próxima ação eu vou fazer pelo Instagram. Cada dia que passa eu vou usar cada vez menos aqui Twitter. Desde que surgiram essas contas verificadas pagas, eles estão postando tudo para tentar hitar e fazer dinheiro. Lá no Instagram eu recebo só direct com amor e apoio, 99%".

Por fim, o youtuber ainda destacou: "Esse sistema de pagar boleto por boleto é desesperador de trabalhoso. Mano, eu tô pagando tanto boleto de compra de livro que o dedo está doendo, nem é zoeira".

As reclamações de Felipe Neto ao Twitter/X não vêm de hoje. Em fevereiro de 2022, chegou a tornar seu perfil privado, alegando um "ambiente tóxico".