Sandy e Lucas Lima anunciam fim do casamento

O casamento de Sandy e Lucas Lima chegou ao fim após 15 anos. A notícia foi dada nas redes sociais, no início da tarde desta segunda-feira (25/9). Os dois estavam juntos há quase 24 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos.", diz o texto compartilhado pelo casal.

Sandy e Lucas garantem que não houve "briga, mágoa e traumas". A decisão, de acordo com eles, foi por "conseguir enxergar que esse era o melhor caminho". "Vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", pontuam.



"A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", acrescentaram.

Os artistas, que são pais de Theo, pediram, também, para que seja respeitado o momento da família. "A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", solicitaram.

Sandy e Lucas terminam o texto de despedida agradecendo previamente a compreensão e o carinho que receberão. "Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.

