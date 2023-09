Usher comandará Super Bowl 2024; relembre os principais hits do artista

O cantor norte-americano Usher foi anunciado no último domingo (24/9) como a atração do intervalo do Super Bowl, show que ocorre no dia da partida final da temporada da liga de futebol americano.

Usher foi confirmado como a atração com vário vídeos divulgados pela National Football League (NFL), que organiza o torneio.

A apresentação do Super Bowl é considerado um grande marco para artistas do país. As apresentações já tiveram nomes como Michael Jackson, Madonna, Beyonce e mais recentemente, Rihanna, na edição de 2023 da competição.

O show de 2024 promete uma boa dose de nostalgia, uma vez que as principais músicas da carreira de Usher foram lançadas no final dos anos 90 e ao longo dos anos 2000.

Para já se preparar para a performance, o Correio separou cinco músicas que podem fazer parte da setlist dele para o show.

Yeah! feat. Lil Jon, Ludacris

A música mais visualizada de Usher no Youtube é a parceria dele com Lil Jon e Ludacris. Yeah! foi lançada em 2004 e coleciona mais de 800 milhões de visualizações. Além disso, a canção recebeu o Grammy de melhor colaboração de Rap na época do lançamento.

DJ Got Us Fallin' In Love feat. Pitbull

Essa parceria de Usher com o rapper Pitbull é sempre lembrada quando se fala das músicas mais conhecidas do cantor. Lançada em 2010, o clipe da canção conta com vários momentos de dança de Usher, fato que se tornaria um marco do artista

OMG feat. will.i.am

A parceira de Usher com will.i.am, do Black Eyed Peas, também marcou toda uma geração. A faixa lançada em 2010 bombou nas rádios brasileiras na época; relembre

My Boo feat. Alicia Keys

A parceria de Usher com Alicia Keys não só marcou o cenário musical em 2004, recebendo inclusive o Grammy de Vocal R&B Duo/Grupo, como também marcou o American Music Awards daquele ano. No palco, após uma breve introdução por Janet Jackson, os artistas entregaram uma performance considerada como "digna de desmaio" à época.

Burn

Burn é até hoje uma dos clipes mais vistos do artista no Youtube, com mais de 300 milhões visualizações. A canção foi lançada em 2009 e fez parte do álbum Confessions.