Celebrando novas fases, Saudade é o convidado de Ellefante no CoMa

Em outubro, o Festival CoMa traz pluralidade à capital federal com artistas contemporâneos de todo o país. O festival começou na última quarta-feira (4/10) e vai até o domingo (8/10), na área externa do CCBB. Iniciando no final da tarde, o festival receberá no quinto e último dia de festival Ellefante, com o convidado especial Saudade para tocarem juntos.

Em entrevista ao Correio, o voz do Ellefante, Fernando Vaz conta que a ideia inicial foi dele. "Já não é de hoje que tem colabs rolando em festivais que são muito legais. Eu curti muito várias que vi ao longo dos anos e percebi que festivais tem essa abertura para parcerias diferentes. Como já tínhamos feito um show no CoMa em 2019, pensei que seria massa levar um show com uma proposta diferente".

Saulo von Seehausen, conhecido como Saudade, é carioca mas conhece o festival brasiliense de perto, e a parceria é prova disso. "Antes do Saudade existir, eu tive uma banda que se chamava Hover, que fez bastante coisa em Brasília, principalmente com a Scalene. Acabei indo no primeiro ano de edição do CoMa, como audiência mesmo, e eu e o Ellefante nos esbarramos por lá. Só muitos anos depois que essa parceria veio e agora, como Saudade, os sons se convergem muito mais", lembra.

Os dois não se apresentarão juntos por acaso, existe uma admiração mútua dos trabalhos de ambos e projetos inéditos que serão introduzidos de forma exclusiva ao público do CoMa. "O Fernando me chamou para fazer participação numa música que a gente vai lançar na semana do festival. Ela vai embalar toda essa lógica assim, será um show em que tocaremos as nossas músicas juntos, que converge das nossas duas identidades", diz Saulo.

A inspiração para o projeto dessa colaboração veio das companheiras de vida dos dois. "Essa música partiu do meu casamento, de você encontrar uma parceria na vida. Para mim, esse foi um processo durante a pandemia, foi um relacionamento posto à prova desde o início, tivemos que conviver todos os dias e sem poder sair. E assim fizemos florescer, casamos e cada um se ajustou com o outro. Quando falei com o Saulo, ele tinha passado pelo mesmo processo, e a ideia encaixou feito uma luva.", comenta Fernando. O pontapé inicial, de acordo com o Fernando, foi buscar sons novos, com outros estilos, inclusive com inspirações das músicas do Saudade. "Acho que encaixou bem para caramba, tematicamente e melodicamente."



Além do single com lançamento inesperado durante o festival, Fernando afirma que esse é só o início de uma novo ciclo para o Ellefante. "Essa música vamos lançar como um single, mas quero que ela entre, no final das contas, no disco novo que eu já vinha trabalhando. Melodicamente, o single segue o padrão que celebro desde o ano passado nos trabalhos que lancei, com uma voz mais sensível e mais voltado para o MPB." A Ellefante, que já foi uma banda, hoje segue sendo um projeto individual que enaltece a nova fase de Fernando.



O festival CoMa celebra artistas emergentes e consagrados e cria um impulso importante para a cultura local. "O festival não é bom só para os músicos, mas também para quem trabalha com música, os fotógrafos, os engenheiros de som, a galera que masteriza, que produz. O evento fortifica toda a cadeia produtiva da música", reflete Vaz sobre o impacto que o festival tem em Brasília. Para o Saulo, antes do Saudade, a primeira experiência em Brasília como músico foi com o circuito Banco do Brasil, em 2014, e como essa oportunidade também abriu portas para outros artistas. "Na época, a Hover tinha recém conhecido a galera do Scalene, e o Gustavo chegou a participar desse show e ele disse que foi a primeira experiência dele em um festival grande assim. E foi muito legal, depois a Scalene teve uma puta ascensão, ja fizemos muitas coisas juntos."

