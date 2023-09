Fafá de Belém chora ao falar da morte de Paulo André Barata em vídeo

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora Fafá de Belém chorou ao falar sobre a morte do compositor Paulo André Barata, aos 77 anos. Entre lágrimas, a artista falou sobre a importância de Barata para a música do país e lamentou: “Fomos parceiros por 50 anos e continuaremos sendo”.



A morte de Paulo André Barata foi confirmada nesta segunda-feira (25/9) pelo irmão, Tito Barata. As causas da morte não foram divulgadas. O compositor foi responsável por verdadeiros clássicos da música brasileira, como Foi assim, Esse rio é minha rua e Indauê Tupã.

Ainda no vídeo postado no Instagram, Fafá compartilhou um longo texto na legenda. A artista exaltou a história de parceria com o compositor e lembrou sobre o trabalho de Barata mudou a música popular brasileira, especialmente no Pará.

“Ninguém jamais irá apagar a pujança de sua canção. Num mundo em que tudo surge, tudo que é novidade supera a história”, pontua Fafá.

A artista também se despediu de Barata: “Vá em paz, meu irmão. Obrigada por tudo. Como disse agora há pouco, no post em que te homenageava pelo seu aniversário, devo a ti momentos inesquecíveis da minha vida. Te amo!”