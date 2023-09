Mulher de Bruce Willis diz ser "difícil saber" se ator entende que está doente

A esposa do ator Bruce Willis, Emma Willis, disse em entrevista ao programa de TV americano Today, comandado por Hoda Kotb, nesta segunda-feira (25/9), que é difícil identificar se o marido tem consciência da doença que enfrenta desde 2022.

Ainda no programa, Emma destacou sobre como a família lida com as dificuldades com o diagnóstico do marido. “A demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada, é também difícil para a família. E isso não é diferente para o Bruce, para mim ou para nossas filhas. Quando dizem que essa é uma doença da família, é verdade”, afirmou. Antes de responder se o ator tem consciência que está doente, disse: “É difícil saber”.

Esta é a primeira entrevista da atriz desde que a família decidiu divulgar o diagnóstico de Bruce em fevereiro deste ano. Sobre a aceitação, ela desabafou que entender o que está acontecendo deixou as coisas mais fáceis. “Isso não torna tudo menos doloroso, mas apenas aceitar e saber o que está acontecendo com Bruce torna tudo um pouco mais fácil”.



Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf