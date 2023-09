Morre o ator David McCallum, que interpreta o legista de "NCIS"

O ator David McCallum morreu nesta segunda-feira (25/9), em Nova York, aos 90 anos. Segundo comunicado da emissora CBS, o ator morreu de causas naturais, rodeado por sua família no New York Presbyterian Hospital. O ator escocês interpretou o médico legista Ducky na série criminalista NCIS durante todas as 20 temporadas.

Nascido em Glasgow, na Escócia, em 19 de setembro de 1933, o ator se formou na prestigiada Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Após formado, em 1946, o ator fez uma grande carreira nas radionovelas, tendo trabalhado para a BBC Radio e em produções que interpretou Amadeus e Julius Caesar. David então mudou-se para os Estados Unidos e começou a carreira de atuação no longa-metragem de guerra Fugindo do Inferno (1963) ao lado de astros como Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson e Donald Pleasence.

O sucesso da carreira do ator veio no ano seguinte, na série O agente da U.N.C.L.E., que interpretava o enigmático espião russo Illya Kuryakin ao lado de Robert Vaughn. A série durou quatro anos, mas o personagem acompanhou McCallum pelo resto da vida. Em 2003, assumiu o papel do doutor Donald "Ducky" Mallard, médico legista do Serviço Naval de Investigação Criminal dos Estados Unidos (NCIS, na sigla em inglês) na série de mesmo nome, um grande sucesso com milhões de espectadores em todo o mundo. David McCallum deixa sua esposa de 56 anos, Katherine McCallum, quatro filhos e oito netos.