Um vídeo gravado dentro do carro do motorista Diones Coelho da Silva no momento em que ocorreu o atropelamento de Kayky Brito, em 2 de setembro, mostra a reação do condutor e da passageira que estava com ele. O vídeo viralizou em grupos de aplicativos de mensagem.

Veja o momento:

Nas imagens, é possível ver a passageira conversando com a filha, de 10 anos, que não aparece nas imagens. Em certo momento, o motorista faz um movimento brusco que joga a mulher para o lado e, em seguida, é ouvido um barulho forte de batida.

Diones para o carro com uma expressão de susto. “Meu pai amado”, dispara ele. A passageira acalma a filha e em seguida pergunta se o motorista está bem. “Eu tô, mas o cara, né”, diz ele sem terminar a frase enquanto sai do carro.

Inquérito concluído isentou motorista

A 16ª Delegacia de Polícia, da Barra da Tijuca, concluiu o inquérito sobre o caso e constatou que o motorista não teve culpa do atropelamento. A velocidade do carro estava a 48 quilômetros por hora em média, em uma via de 70km/h.

Segundo a polícia, o motorista não conseguiria desviar de Kayky por estar a uma distância de menos de 10 metros dele quando o ator apareceu na pista.

“O laudo é esclarecedor e não restam dúvidas. A distância entre carro e vítima no instante em que ele inicia a travessia, mesmo a uma velocidade abaixo da permitida, era insuficiente para que o motorista percebesse, reagisse e parasse o veículo sem impacto”, diz o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP, em nota.

O delegado também diz que depoimentos, laudos e vídeos “isentam o motorista de qualquer responsabilidade”.



Kayky está fora da UTI



O ator Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (22/9). Segundo o boletim médico, Kayky está consciente, conversando com os familiares e colaborando no processo de reabilitação ortopédica.



Vítima de politraumatismo, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, na sequência, transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul carioca. Após os primeiros atendimentos, o ator foi transferido para o Hospital Copa D'Or, onde permanece até o momento.



Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Kayky estava em um quiosque na praia e atravessou a rua para ir até onde estava estacionado o carro. Quando estava voltando, ele foi atingido pelo carro. Diones prestou socorro e fez teste de alcoolemia, que deu negativo.