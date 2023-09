A Polícia Civil concluiu que o motorista que atropelou o ator Kayky Brito, em 2 de setembro, não teve culpa no acidente, pois estava abaixo da velocidade da via, além de não ter consumido álcool ou outras substâncias e ter prestado socorro. Com essas constatações, a polícia deve pedir arquivamento do caso e encaminhar o inquérito ao Ministério Público.

Segundo relatório final da 16ª Delegacia Policial, na Barra da Tijuca, o motorista Diones Coelho da Silva dirigia o carro a uma média de 48 km/h no momento do acidente em uma via de 70 km/h. O documento policial foi acessado pela TV Globo.

“Ele (o motorista) ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem. Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade”, pontuou o delegado Ângelo Lages à Globo.

Segundo o laudo de perícia, o carro do motorista de aplicativo estava a menos de 10 metros e a 0,73 segundo de distância de Kayky quando o artista iniciou a travessia na pista. Para ter tempo de reação e evitar uma colisão, é necessário mais que o dobro da distância entre o condutor e o pedestre.

Kayky está fora da UTI

O ator Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (22/9). Segundo o boletim médico, Kayky está consciente, conversando com os familiares e colaborando no processo de reabilitação ortopédica.

Vítima de politraumatismo, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, na sequência, transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul carioca. Após os primeiros atendimentos, o ator foi transferido para o Hospital Copa D'Or, onde permanece até o momento.

Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Kayky estava em um quiosque na praia e atravessou a rua para ir até onde estava estacionado o carro. Quando estava voltando, ele foi atingido por um carro. O motorista prestou socorro e fez teste de alcoolemia, que deu negativo.