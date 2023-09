Fim de uma era: gamers se despedem do lendário CS:GO

Após rumores e uma longa espera, finalmente Counter-Strike 2 foi lançado de forma oficial, nesta quarta-feira (27/9), pela Valve. A desenvolvedora fez a divulgação do novo jogo por meio das redes sociais.

Algumas celebridades e jogadores do cenário competitivo brasileiro comentaram sobre os últimos momentos do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) — os servidores oficiais serão fechados — e a transição para o novo jogo da Valve.

Alexandre “Gaules” Borba, maior streamer do país quando o assunto é Counter-Strike, fixou um post em seu Twitter, afirmando que o CS:GO esteve ao seu lado “no pior momento” de sua vida. “Eu sempre serei eternamente grato! Hoje é seu último dia! Obrigado, Counter-Strike GO”, escreveu Gaules.

Gabriel “FalleN” Toledo, um dos maiores jogadores brasileiros da história do CS:GO, lembrou a crítica que fez no momento em que o jogo foi lançado, há 10 anos. “CS:GO era horrível no começo e éramos 1.6 lovers, com força. CS2 já vem bacana e vai melhorar com o tempo. Não cometerei o mesmo erro”, comentou.

Sobre o jogo

Counter-Strike 2, assim como o CS:GO, é gratuito e está disponível na plataforma de jogos Steam. Além das mudanças gráficas, o jogo também apresenta alterações no formato das partidas. Agora, o CS2 passará a ser disputado em melhores de 24 rounds, ao invés de 30.

Desta forma, a equipe que conquistar 13 pontos primeiro será a grande vitoriosa da partida. Além disso, o sistema de compras também sofreu uma grande alteração. No CS2, caso um jogador se arrependa, ele poderá vender qualquer arma ou equipamento comprado.