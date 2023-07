Pevepê entra no mundo de 'Shin Megami Tensei' e celebra 15 anos de 'Persona 4'

KS Khalil Santos

O Pevepê desta sexta-feira (7/7) veio celebrar os 15 anos de um dos jogos mais influentes no mundo dos RPGs japoneses: Persona 4, derivado do Shin Megami Tensei. A franquia, uma das mais antiga no mundo dos jogos, obteve diversas ramificações ao longo dos anos — como Soul Hackers e o próprio Persona.

A história de quase todos os jogos — pelo menos os que fizeram sucesso no ocidente, Persona 3, 4 e 5 — são praticamente iguais. O personagem principal é um adolescente que vai estudar em uma nova escola, vindo de longe e que deve buscar uma forma de se encaixar e fazer novos amigos ao longo do ano, porém, acaba indo em alguma dimensão paralela e descobre que o seu espírito pode se manifestar em uma criatura única chamada Persona.

No caso de Persona 4, existe uma série de assassinatos misteriosos na cidade de Inaba, enquanto o protagonista descobre uma dimensão na TV, o Canal da Meia-Noite que leva o jogador e os colegas de escola (Chie Satonaka e Yosuke Hanamura) em uma missão de resgate pela terceira colega do grupo, Yukiko Amagi.

A parte social do jogo — uma das mais importantes —, faz com que o personagem crie novas relações ao longo da campanha e alimenta elas com interações, e cada relação representa uma carta do tarô que categoriza as Personas. Ou seja, se o nível da relação com algum dos amigos do protagonista for alto o suficiente, a Persona de mesma carta que for feita ou adquirida nas batalhas recebe bônus, podendo até mudar as habilidades.



